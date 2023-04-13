Анчелотти рассказал, что думает о Лэмпарде

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о наставнике лондонского «Челси» Фрэнке Лэмпарде после первого матча ¼ финала Лиги чемпионов. Испанский гранд отпраздновал победу со счетом 2:0 на своем поле.

«У меня только хорошие мысли о Фрэнке Лэмпарде. Он был невероятным футболистом. Надеюсь, он станет успешным тренером. Но это не обязательно должно произойти в противостоянии с нами», - передает слова итальянского специалиста BBC Sport.

Ответный поединок между «Челси» и «Реалом» состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.