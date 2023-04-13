Винисиус признан лучшим игроком матча «Реал» - «Челси»

Бразильский игрок атаки мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком прошедшего в среду вечером матча четвертьфинала Лиги чемпионов. В нём, напомним, «сливочные» уверенно разобрались с лондонским «Челси», переживающим не лучшие времена - 2:0.

На счету Винисиуса – оформленный ассист на Марко Асенсио. Испанец забил второй гол матча, доведя преимущество «сливочных» в игре до двух мячей.

Первым голом в первом тайме отметился форвард Карим Бензема, но также не без участия Винисиуса – бразилец стал автором удара, после которого француз с добивания поразил ворота Кепы.

Читайте обзор прошедшего матча в нашем материале, если Вы вдруг не успели его посмотреть.