Винисиус установил рекорд сезона в Лиге чемпионов по касаниям в чужой штрафной

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор установил рекорд в текущем розыгрыше Лиги чемпионов по числу касаний в чужой штрафной площади. Так, у бразильца набралось 17 касаний в штрафной «Челси», сообщает аналитический портал из Opta.

Более того, у всех игроков «Челси» в сегодняшнем матче набралось лишь 10 касаний мяча в штрафной соперника.

Напомним, голами в прошедшей на «Сантьяго Бернабеу» встрече отметились Карим Бензема и Марко Асенсио. Теперь «сливочным» в отличном настроении и с отрывом в два мяча предстоит съездить на «Стэмфорд Бридж». Игра намечена на 18 апреля.