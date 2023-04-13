Что может помешать «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

«Манчестер Сити» после разгрома «Баварии» выглядит главным фаворитом Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что может помешать Хосепу Гвардиоле наконец добиться этой цели с «горожанами».

Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Задача, которую перед ними поставили владельцы клуба, была очевидна – это победа в Лиге чемпионов. Гвардиола считается одним из лучших тренеров современности, поэтому его и позвали для достижения этой цели. Каталонец выиграл много трофеев с «Манчестер Сити», но вот главный еврокубок ему пока не покорился. Лишь однажды в сезоне-2020/21 «горожане» добрались до полуфинала, но уступили «Челси». Кажется, в этом сезоне «Манчестер Сити» наконец-то добьётся своей цели.

В этом году жеребьёвка Лиги чемпионов получилась довольно причудливой. Восемь четвертьфиналистов разбиты так, что в одной части оказались, пожалуй, три главных фаворита. Первого из них «Манчестер Сити» уже уничтожил. Сложно поверить в то, что «Бавария» сможет отыграть после 0:3 в гостях. В полуфинале «горожане» вероятно сыграют с «Реалом». Очевидно, что оба этих соперника сильнее того, который доберётся до финала из другой части сетки. Даже роскошный «Наполи» выглядит слабее, по крайней мере на бумаге.

«Манчестер Сити», кажется, сейчас действительно имеет всё, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Стоит признать, что «горожане» очень сильно провели летнюю трансферную кампанию. Речь даже не только об Эрлинге Холанне, который не просто забивает пачками, но и отлично внедрился в схему Гвардиолы. Отдельно стоит отметить Мануэля Аканджи, который стал прекрасным напарником для Рубена Диаша в центре обороны. Швейцарец отлично играет в отборе и начинает атаки. Кроме того, его наличие позволило Гвардиоле передвинуть в опорную зону Джона Стоунза, и это решение выглядит крайне интересным.

«Манчестер Сити» прямо сейчас выглядит командой без слабых мест, выиграв девять матчей подряд. После ничьей с «Лейпцигом» «горожане» просто уничтожают соперников. В этих девяти матчах разница мячей 34:3!

Что может помешать «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов? Есть объективные и непредсказуемые факторы. Если Гвардиола из-за травм потеряет кого-то из основных игроков, это может сильно ударить по команде. Холанн, Диаш, Родри, де Брёйне абсолютно незаменимы для каталонца. Хуже того, что при потере лидера Гвардиола начнёт придумывать что-то новое под соперника. Это вообще большой риск для «Манчестер Сити». В последние сезоны как раз в Лиге чемпионов мы несколько раз видели, как Гвардиола на решающих стадиях в важных матчах придумывал какие-то сюрпризы, которые очень сильно вредили его команде. Так что фактор тренерского гения – это ещё один момент, который может помешать «горожанам».

Насколько соперникам по силам остановить этот «Манчестер Сити»? «Баварию» в расчёт уже не берём: подопечные Тухеля смогут отыграться только при каком-то невероятном стечении обстоятельств. Кризисный «Челси» с Фрэнком Лэмпардом тоже не выглядит конкурентом, тем более в гипотетическом двухматчевом противостоянии. Конечно, «Реал» остаётся командой, которая готова обыграть любого, что наглядно показал недавний матч на «Камп Ноу», в котором была разгромлена «Барселона». Тем не менее в открытом матче «Манчестер Сити» сейчас точно способен разорвать любого, а закрытый футбол не выглядит сильной стороной мадридцев. В прошлом сезоне мы это видели, когда «горожане» буквально сами отдали «сливочным» выигранную дуэль из-за какой-то внутренней расслабленности. Однако этот урок наверняка выучен.

На самом деле опаснее всегда для «Манчестер Сити» выглядит финал из одного матча, где не будет возможности исправить ошибку. Однако там у «горожан» будет кратное преимущество в классе, что крайне важно. Да и на стороне «Манчестер Сити» будет ещё и опыт по отношению к любому сопернику.

В этом сезоне в Лиге чемпионов «Манчестер Сити», кажется, может проиграть только себе или если случится какая-то большая неудача вроде травмы лидера или тотального невезения. Гвардиола стремится выиграть турнир впервые с 2011 года и очень близок к этому.

Роман Андреев

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