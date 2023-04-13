Асенсио установил рекорд Лиги чемпионов по голам с выхода на замену

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио сегодня вечером поразил ворота лондонского «Челси», отправив в ворота «синих» второй гол своей команды в первом четвертьфинальном матче.

Как сообщает Opta, теперь у Асенсио девять голов, забитых в Лиге чемпионов с выхода на замену. Это является абсолютным рекордом турнира.

Второе место принадлежит сразу трём игрокам: Оле-Гуннару Сульшеру, одноклубнику Асенсио – Кариму Бензема и форварду «Баварии» Томасу Мюллеру.

Шесть забитых голов с выхода на замену у Альваро Мораты, Давида Трезеге, Тьерри Анри, Райана Бабела и Николы Аморузо.

Напомним, что «Реал» сегодня вечером дома уверенно разобрался с «Челси» - 2:0. Ответный матч пары в четвертьфинале Лиги чемпионов пройдёт 18 апреля, это вторник.