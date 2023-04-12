Бензема забил 20-й гол в Лиге чемпионов английским командам

В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает лондонский «Челси» и испанский клуб сумел выйти вперед уже в первом тайме благодаря усилиям Карима Бензема, который и забил свой очередной гол.

Как оказалось, для Бензема этот гол стал двадцатым в Лиге чемпионов, забитым в ворота английских команд. Больше него англичанам забивал лишь один игрок в истории Лиги чемпионов - и это, конечно же, аргентинский суперфорвард Лионель Месси с 27 голами.

Наблюдать за событиями матча между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» можно в формате прямой онлайн-трансляции.