Бывший футболист «Интера» Франческо Морьеро специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу миланского клуба над «Бенфикой» (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Меня удивило, как «Интер» играл против «Бенфики». На фоне неудачных матчей в Серии А команда могла провалиться, а она выдала один из лучших матчей в сезоне. Это доказывает, что Симоне Индзаги контролирует процессы в команде.

Я не ожидал, что «Интер» сможет переиграть «Бенфику» по игре. Очень важно сохранить такой настрой на ответный матч. Хорошо, что сейчас разговоры об отставке Индзаги поутихнут», — заявил Морьеро.

Ответный поединок между «Интером» и «Бенфикой» состоится 19 апреля в 22:00 по мск.