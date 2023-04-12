Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил результаты первых четвертьфиналов Лиги чемпионов. Напомним, «Манчестер Сити» дома разгромил мюнхенскую «Баварию» 3:0, а «Бенфика» в родных стенах проиграла миланскому «Интеру» 0:2.

- Сейчас «Манчестер Сити» на серьёзном ходу, борется с «Арсеналом» за чемпионство в Англии. Я не ожидал, что «Бавария» выиграет в Манчестере, – максимум была возможна ничья. Но после первого тайма игры как таковой уже не было, «Сити» имел большое преимущество, а «Бавария» играла очень серо. Я давно такую «Баварию» не видел, чтобы она находилась в таком состоянии. Это они ещё спаслись, а то могли закончить и с четырьмя, и с пятью пропущенными мячами. Шансов выйти в полуфинал у «Баварии» никаких нет, выиграть со счётом 3:0 или 4:0 в ответном матче она не сможет.

Меня удивил «Интер». Потому что «Бенфика» до этого находилась в достаточном хорошем состоянии и выдавала приличные матчи. «Интер» на фоне итальянского футбола не показывает какой-то особенной игры, но вчера он смотрелся в Лиссабоне хорошо, очень хорошо. «Интер» действовал компактно и грамотно, все линии сыграли добротно. Забили два мяча и могли забить ещё, кстати. Но здесь немножко ситуация другая. Я считаю, «Бенфика» может попытаться в Милане всё-таки склонить чашу весов на свою сторону. В этой паре ещё есть какая-то интрига, а в паре «Манчестер Сити» – «Бавария» уже всё закрыто.