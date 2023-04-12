Сёмин оценил шансы «Баварии» в ответном матче с «Манчестер Сити»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил шансы мюнхенской «Баварии» в ответном матче против «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Есть ли шансы у мюнхенцев в ответном матче? Мне кажется, шансов нет. Стоило ли назначать Тухеля? Результаты в конце сезона покажут, правильно или неправильно все это было», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В первом матче, состоявшемся в Манчестере, команда Хосепа Гвардиолы крупно обыграла «Баварию» со счетом 3:0. Ответный поединок состоится в Мюнхене в среду, 19 апреля. Начало запланировано в 22:00 мск.