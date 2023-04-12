Гуренко назвал фаворита матча «Милан» - «Наполи» в Лиге чемпионов

Экс-игрок московского «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о первом поединке между «Миланом» и «Наполи» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов.

«Игра будет интересной, обоюдно острой. Фаворит в первом матче «Милан», потому что играют на своем поле. В «Наполи» Осимхен играет большую роль и его отсутствие скажется на команде», - передает слова Гуренко Vprognoze.ru.

Первый матч состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» сегодня, 12 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.