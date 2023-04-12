Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Гуренко назвал фаворита матча «Милан» - «Наполи» в Лиге чемпионов

12 Апреля 2023 • 13:48 Комментировать

Экс-игрок московского «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о первом поединке между «Миланом» и «Наполи» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов.

«Игра будет интересной, обоюдно острой. Фаворит в первом матче «Милан», потому что играют на своем поле. В «Наполи» Осимхен играет большую роль и его отсутствие скажется на команде», - передает слова Гуренко Vprognoze.ru.

Первый матч состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» сегодня, 12 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Сергей Гуренко Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.04.23 в 22:00
Милан Милан
Наполи Наполи
3.20 3.25 2.38
Видео
12.04.23 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Челси Челси
1.97 3.55 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Апреля
14:57 · Лига чемпионов
Лэмпард: «У меня хорошие отношения с Рюдигером»
14:40 · Англия. Премьер-лига
Стал известен стартовый состав «Реала» на первый четвертьфинал Лиги чемпионов с «Челси»
13:54 · Лига чемпионов
Сёмин оценил шансы «Баварии» в ответном матче с «Манчестер Сити»
13:48 · Лига чемпионов
Гуренко назвал фаворита матча «Милан» - «Наполи» в Лиге чемпионов
13:23 · Лига чемпионов
Титов сделал прогноз на матч «Милан» - «Наполи»
13:02 · Лига чемпионов
Альфонсо Дэвис: «Холанн может стать легендой»
12:37 · Лига чемпионов
Генич рассказал, чего ждёт от матча «Милан» - «Наполи»
12:21 · Лига чемпионов
Генич назвал победителя матча «Реал» - «Челси» 1
12:16 · Лига чемпионов
Спаллетти: «Если Гвардиола неправильно понял моё выражение, мне очень жаль»
12:15 · Лига чемпионов
Титов дал прогноз на матч «Реал» - «Челси»
12:09 · Лига чемпионов
Уткин выдал анализ крупной победы «Манчестер Сити» над «Баварией»
11:59 · Лига чемпионов
Энцо Фернандес: «Лэмпард сказал нам, что выиграл Лигу чемпионов в худшем сезоне в карьере» 1
11:17 · Лига чемпионов
Кепа: «Челси» хочет выиграть Лигу чемпионов»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт верит в камбэк «Баварии» в ответном матче с «Манчестер Сити» 1
10:46 · Лига чемпионов
Булыкин сделал прогноз на матч «Реал» - «Челси»
Все новости
Рекомендуем