Титов сделал прогноз на матч «Милан» - «Наполи»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов дал комментарий по поводу предстоящего матча между «Миланом» и «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Инициатива будет у «Наполи», команда Спаллетти ею грамотно воспользуется. «Наполи» умеет вскрывать оборону. Ставлю на то, что «Наполи» не проиграет при тотале больше 1,5 мяча», - приводятся слова Титова на страницах издания «РБ Спорт».

Матч «Милана» против «Наполи» состоится сегодня, 12 апреля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.