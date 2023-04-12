Генич рассказал, чего ждёт от матча «Милан» - «Наполи»

В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА «Милан» на домашнем стадионе примет «Наполи». Своим мнением по этому поединку поделился комментатор Константин Генич.

«Игра получится максимально закрытой и с минимумом опасных и голевых моментов. Вряд ли получится результативной. Мой прогноз - тотал меньше 2,5 мяча. Ошибка может стоить очень дорого», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч «Милан» - «Наполи» состоится сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией игры можно будет на Liveresult.ru.