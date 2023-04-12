Генич назвал победителя матча «Реал» - «Челси»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от поединка между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Реал» в полном порядке! Если «Реал» сыграет также качественно и сбалансированно, как с «Барселоной», то дома никаких вариантов «Челси» не оставит. Мой прогноз - победа «Реала», - цитирует Константина «РБ Спорт».

«Сливочные» примут «пенсионеров» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 12 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.