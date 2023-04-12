Титов дал прогноз на матч «Реал» - «Челси»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящем матче между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«У «Челси» явные проблемы. В таком состоянии бороться с «Реалом» тяжело, тем более в его турнире. Ставлю на победу «Реала». Бензема и Винисиус в шикарной форме, оборона «Челси» для них не помеха», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Матч «Реал» - «Челси» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде сегодня, 12 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:0 по московскому времени.