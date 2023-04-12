Кепа: «Челси» хочет выиграть Лигу чемпионов»

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага высказался о предстоящем поединке против мадридского «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что означает Лига чемпионов. К этому турниру нужно относиться с максимальным уважением. Вас могут выбить из Лиги чемпионов, если неудачно проведете 20 минут в двухматчевом противостоянии. Мы это все хорошо понимаем. «Челси» оказался в числе восьми лучших команд и хочет выиграть трофей», - передает слова испанского вратаря пресс-служба УЕФА.

Первый поединок между «Реалом» и «Челси» состоится сегодня, 12 апреля, в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.