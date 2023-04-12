Булыкин сделал прогноз на матч «Реал» - «Челси»

Экс-форвард сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от поединка между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Для «Реала» «Челси» - соперник, которого можно проходить. «Реал» покажет себя и пройдет дальше. Ключевая игра будет на «Бернабеу», где Бензема сыграет свою роль и поможет «Реалу», - передает слова Булыкина издание Sport24.

Первый матч между «Реалом» и «Челси» состоится сегодня, 12 апреля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится через неделю.