Тухель: «Я влюбился в игру «Баварии» против «Манчестер Сити»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался об игре своих подопечных против «Манчестер Сити» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Немецкий гранд крупно проиграл на выезде со счетом 0:3.

«Я влюбился в игру своей команды. Но футбол есть футбол. Еще будет матч в Мюнхене. Все может случиться. Противостояние еще не завершено», - приводятся слова специалиста в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Добавим, что ответная встреча между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится в Мюнхене 19 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.