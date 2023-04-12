Спаллетти: «Наполи» сделает всё, чтобы победить «Милан»

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Милана» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов.

«Я и мои игроки переживаем отличный этап в своих карьерах. Нужно перенести это желание и настрой на поле. Это турнир чемпионов, которые не жалеют себя и находят ресурсы для побед. Знаю возможности своей команды, игроки сделают все, чтобы обыграть «Милан», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Первый матч между «Миланом» и «Наполи» состоится 12 апреля на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.