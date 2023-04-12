«Манчестер Сити» установил антирекорд при Гвардиоле

Во вторник, 11 апреля, состоялся первый поединок между «Манчестер Сити» и мюнхенской «Баварией» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. В этой встрече «горожане» владели мячом 44,6% игрового времени.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Дэйв Стетмен, это худший показатель «горожан» на домашнем стадионе под руководством Хосепа Гвардиолы. Испанский специалист занимает пост рулевого команды с 2016 года.

Напомним, что матч завершился крупной победой «Манчестер Сити» со счетом 3:0.

Ответный поединок между командами состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» 19 апреля.