«Манчестер Сити» установил рекорд в Лиге чемпионов

В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» на своем поле принимал мюнхенскую «Баварию». Подопечные Хосепа Гвардиолы отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0. Голами отметились Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанн.

Как сообщает пресс-служба клуба, «горожане» не проигрывают на своем поле уже в 25 матчах подряд в этом турнире. Этот показатель является рекордным для представителей Английской премьер-лиги в Лиге чемпионов.

Ответный поединок между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится в Мюнхене через неделю, 19 апреля. Начало матча запланировано в 22:00 по московскому времени.