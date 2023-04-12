Харгривз - о «Манчестер Сити»: «Так выигрывают Лигу чемпионов»

Бывший футболист сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Оуэн Харгривз поделился мнением о поражении подопечных Томаса Тухеля в гостевом матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3).

«Именно так выигрывают Лигу чемпионов. «Манчестер» был просто невероятен в этом матче. Команда предстала совершенно другой в обороне. «Сити» провел безупречный поединок», - передает слова Харгривза пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча между командами состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» в среду, 19 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.