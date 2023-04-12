Марио Гомес: «Манчестер Сити» наказал «Баварию»

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Марио Гомес поделился впечатлениями от поединка против «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Немецкий гранд потерпел поражение на выезде со счетом 0:3.

«Нельзя сказать, что «Бавария» сыграла плохо. Мюнхенцы просто были наказаны за свои ошибки», - передает слова Марио пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между «Баварией» и «Манчестер Сити» пройдет на следующей неделе, а именно – 19 апреля. Стартовый свисток на «Альянц Арене» прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния выйдет в полуфинал Лиги чемпионов.