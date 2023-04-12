Фердинанд оценил крупную победу «Манчестер Сити» над «Баварией»

Легендарный английский защитник Рио Фердинанд высказался о крупной победе «Манчестер Сити» над мюнхенской «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Горожане» выиграли на своем поле со счетом 3:0.

«Манчестер Сити» был очень убедителен на фоне такого грозного соперника. То, как команда Гвардиолы контролировала ход встречи, было очень впечатляюще. Причем это было круто как с мячом, так и без него», - передает слова Фердинанда пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча между командами состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» в среду, 19 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.