В «Бенфике» назвали несправедливым результат матча с «Интером»

Защитник лиссабонской «Бенфики» Антониу Силва дал интервью представителям СМИ после поединка с миланским «Интером» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Встреча завершилась поражением португальцев со счетом 0:2.

«Это несправедливый результат. «Бенфика» заслуживала большего. Мы имели моменты. Думаю, справедливым результатом была бы ничья. Однако это лишь половина противостояния. Нам нужно показать свою игру в ответном матче. Счет 0:2 никак не скажется на наших амбициях», - передает слова Силвы пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок состоится в Милане 19 апреля, начало – 22:00 по мск.