Игрок «Бенфики»: «Верим, что забьём три гола в Милане»

Хавбек лиссабонской «Бенфики» Фредрик Эурснес высказался о результате поединка против миланского «Интера» в ¼ финала Лиги чемпионов. Португальцы на своем поле потерпели поражение со счетом 0:2.

«Я считаю, что матч был равным. Мы имели моменты. Что касается соперника, то это отличная команда. Они тоже создавали моменты и забили два гола. Несмотря на поражение, мы должны продолжать верить в себя. Верим, что можем забить три гола в Милане. Сделаем все возможное для этого», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Ответная игра пройдет в Милане 19 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.