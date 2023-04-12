Лукаку: «Интер» мог забить ещё «Бенфике»

Центрфорвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку пообщался с журналистами после поединка против лиссабонской «Бенфики» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой «нерадзурри» со счетом 2:0.

«Интер» показал умный футбол, мы имели возможности забить еще. Счет 2:0 против такого сильного соперника – тоже отличный результат», - передает слова бельгийского голеадора пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча между «Интером» и «Бенфикой» состоится в Милане в среду, 19 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель противостояния станет участником ½ финала Лиги чемпионов.