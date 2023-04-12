Диас высказался о противостоянии «Милана» и «Наполи»

Вингер «Милана» Браим Диас поделился ожиданиями от поединка против «Наполи» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.

«Это будет очень интересное противостояние. Мы стали чемпионами Серии А в прошлом сезоне, а сейчас «Наполи» лидирует в чемпионате с огромным отрывом. Трофей практически у них в руках. Сойдутся две итальянские команды, два больших клуба. Это очень значимое событие для итальянских фанатов», - передает слова Браима пресс-служба УЕФА.

Первый матч состоится сегодня, 12 апреля, в Милане. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.