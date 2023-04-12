Макманаман высказался о победе «Интера» над «Бенфикой»

Экс-футболист мадридского «Реала» Стив Макманаман прокомментировал результат поединка между лиссабонской «Бенфикой» и миланским «Интером» в ¼ финала Лиги чемпионов. Португальцы уступили на своем поле со счетом 0:2.

«Игра «Интера» произвела впечатление на меня. Я давно знал, что это настоящая кубковая команда, и миланцы доказали это в Лиссабоне. Видимо, «Бенфика» снова вылетит в четвертьфинале», - передает слова бывшего полузащитника пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок противостояния состоится в Милане в среду, 19 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.