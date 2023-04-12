Фернандес: «Челси» не боится «Реала»

Хавбек лондонского «Челси» Энцо Фернандес поделился мнением о предстоящем противостоянии с мадридским «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Челси» не боится «Реала». Команда испытывает небольшое волнение, ведь нас ждет громкое противостояние с сильным соперником. Мы прекрасно понимаем, какими качествами обладает наш соперник. Будем стараться не давать им приближаться к воротам при помощи нашей оборонительной линии», - передает слова аргентинского футболиста пресс-служба УЕФА.

Первый матч между «Реалом» и «Челси» пройдет сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало – 22:00 мск.