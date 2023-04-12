Игрок «Бенфики»: «Ничего не потеряно – мы способны забить три гола «Интеру» в Милане»

Полузащитник «Бенфики» Шикинью верит в шансы своей команды после домашнего поражения от «Интера».

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, прошедший в Лиссабоне, завершился победой коллектива Симоне Индзаги со счётом 2:0. Голами отметились Николо Барелла и Ромелу Лукаку, поразившие ворота на 51-й и 82-й минутах.

«Игра была равной. Мы могли забить, но не реализовали свои шансы. «Интер» – качественная команда, и мы знали, что будет непросто, но ничего не потеряно. В Милане мы сделаем всё возможное, чтобы пройти в полуфинал. Если они забили два гола здесь, то почему бы нам не забить два или три гола в Италии?» – заявил в интервью CNN Portugal Шикинью.