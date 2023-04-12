Лукаку: «Никого не слушаю, когда бью пенальти»

Миланский «Интер» порадовал своих поклонников победой в противостоянии с «Бенфикой», Николо Барелла открыл счет, а бельгийский нападающий Ромелу Лукаку незадолго до конца матча позаботился о том, чтобы преимущество удвоилось, реализовав одиннадцатиметровый удар. Он рассказал о том, что думал, исполняя удар.

- Пенальти - это вопрос психики, головы. Тут не надо никого слушать - и я не слушаю. Даже коллег по команде. Я думаю только о мяче. Сейчас я возвращаюсь в форму, стараюсь давать команде как можно больше, - цитирует слова Лукаку fcinter1908.it.

Напомним, что бельгийский футболист арендован у лондонского «Челси».