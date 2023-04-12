Капелло: «Индзаги заслуживает аплодисменты»

Знаменитый итальянский специалист Фабио Капелло внимательно следит за четвертьфинальными матчами Лиги чемпионов, ему понравилось то, как миланский «Интер» обыграл в Лиссабоне местную «Бенфику» - «змеи» дважды смогли укусить «орлов», и теперь Капелло считает ,что Симоне Индзаги, наставник команды, заслуживает аплодисменты.

- «Интер» был идеален, я не жалею комплиментов. Жаль лишь, что не играют так всегда. Они отлично располагались на поле, «Бенфика» так и не нашла свой ритм, они не ожидали того, что было им предложено. Индзаги заслуживает аплодисменты, - цитирует слова Капелло fcinter1908.it.

Ответный матч пройдет уже на следующей неделе.