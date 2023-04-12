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Тренер «Бенфики»: «Интер» - хорошая команда, но пенальти они не заработали»

12 Апреля 2023 • 00:52 Комментировать
Бенфика
0:2
Интер Милан
окончен

Наставник «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал итоги первого четвертьфинального матча против «Интера», в котором его команда потерпела обидное поражение, пропустив два мяча, в том числе и с пенальти. Как водится, у Шмидта есть претензии к действиям судей.

- Матч был непростым, но вполне равным, мы лучше начали второй тайм, но пропустили нелогичный гол. Мы пробовали отыграться, но получили несправедливый пенальти. Арбитр дал его им, но не дал нам. Даже так, мы могли заработать хотя бы 1:2. Будем верить, что у нас получится в Милане, - цитирует слова Шмидта fcinter1908.it.

Ответный матч состоится на следующей неделе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Роджер Шмидт
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