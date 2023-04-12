Бастони – о победе над «Бенфикой»: «Никогда не сомневался в силе «Интера»

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони побеседовал с журналистами после матча с «Бенфикой».

«Нерадзурри» добыли победу в первом поединке четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов в Лиссабоне (2:0), а Бастони был признан УЕФА лучшим игроком встречи.

«Как я говорил на предматчевой пресс-конференции, в последних трёх играх мы не получили того, что заслуживали. Мы упорно трудились, чтобы сохранить форму, и верили в свои силы, несмотря на сомнения извне.

Я знал, что «Интер» готов. Мы всегда подходили к матчам с правильным настроем и создавали достаточно моментов – не хватало только умения «убивать» матчи», – заявил в интервью Sky Sport Бастони.