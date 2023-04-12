Бергоми: «Интер» сыграл смело»

Миланский «Интер» удивил общественность, мало кто ожидал, что миланцы уже после первого матча будут казаться командой, которая обеспечила себе место в полуфинале. Приятно удивлен и Джузеппе Бергоми, ветеран клуба, отыгравший в его составе целых двадцать лет. Он считает, что залогом успеха стала командная игра.

- Думаю, что ответный матч будет отличаться от этого, но сейчас «Интер» сыграл смело и с почерком. Трио полузащитников проделало отменную работу, защита отлично оборонялась и Онана тоже не подвел, - цитирует слова Бергоми fcinter1908.it.

Ответный матч этих команд состоится через неделю в Милане.