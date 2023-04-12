Онана: «Ещё не всё»

Миланский «Интер» удивил многих, команда Симоне Индзаги обыграла в Лиссабоне крепкую «Бенфику», и не абы как, а добротно сыграв и уверенно забив два мяча. Камерунский голкипер «Интера» Андре Онана, тем не менее, не считает, что в противостоянии поставлена точка.

- Доволен победой, Но дома будет сложно, потому что «Бенфика» остается сильной командой. А нас ждет важный матч с «Монцей». Нет, я не считаю, что мы уже в полуфинале. Ещё не все, - цитирует слова голкипера миланского «Интера» клубный сайт fcinter1908.it.

Ответный матч этих команд состоится через неделю в Милане.