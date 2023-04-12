Бастони стал лучшим игроком матча «Бенфика» - «Интер»

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони – лучший игрок прошедшего в Лиссабоне матча против местной «Бенфики». В нём, напомним, «нерадзурри» одержали победу с уверенным счётом на табло – 2:0.

Итальянец непосредственно поучаствовал в первом голе в исполнении «Интера», автором которого стал другой итальянец Николо Барелла. Он сделал на него голевую передачу.

Напомним, что ответная игра пары пройдёт в Милане на арене «Сан-Сиро». До неё – чуть больше недели, дата матча – 19 апреля.

Ранее мы сообщали, что Николо Барелла побил свой личный рекорд результативности в футбольном сезоне.