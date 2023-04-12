Симоне Индзаги: «Ребята отлично поработали»

Миланский «Интер» удивил многих, уверенно победив в Лиссабоне со счетом 2:0 у местной «Бенфики». Теперь задача выхода в полуфинал Лиги чемпионов во многом решена, «Бенфике» будет трудно отыграть гандикап в Милане, и Симоне Индзаги, наставник «Интера», поздравил игроков с хорошей игрой.

- Ребята провели отменный матч, нам противостояла сильная команда, но я очень доволен всем. Мы хорошо играли в предыдущих матчах, просто не везло с результатом. Месть? Нет, я никому не мщу, я просто стараюсь работать на «Интер», делать все, что могу, - цитирует слова Симоне Индзаги итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ответный матч состоится через неделю.