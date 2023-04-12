Стоунс признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» - «Бавария»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс признан лучшим игроком матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:0). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. В конце матча игроку вручили памятную статуэтку, на счету центрдефа – одна голевая передача и проведённый от звонка - до звонка матч.

Напомним, что голами в прошедшей встрече отметились трое игроков «Сити» - Родри Эрнандес, Эрлинг Холанн и Бернарду Силва. Ответный матч в Мюнхене между соперниками пройдёт почти ровно через неделю – 19 апреля.

Ранее англичанин назвал предельный возраст, до которого планирует играть в футбол профессионально.