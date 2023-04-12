Мхитарян – о победе над «Бенфикой»: «Один из лучших матчей «Интера» в сезоне»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян поделился мыслями после победы своей команды над «Бенфикой» (2:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Коллектив Симоне Индзаги сумел одолеть соперников в Лиссабоне благодаря голам Николо Бареллы и Ромелу Лукаку. Ответная игра состоится 19 апреля в Милане.

«Один из наших лучших матчей в этом сезоне. Думаю, мы заслужили победу, но это лишь первый шаг – впереди ответный поединок. Нам нужно повторить успех на следующей неделе. Сделаем всё возможное, чтобы выйти в полуфинал. «Бенфика» – очень сильный соперник, но мы верим в себя», – заявил в интервью Sky Sport Мхитарян.