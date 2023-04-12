«Бенфика» потерпела второе поражение за четыре дня - до этого она за весь сезон проиграла лишь однажды

Неудачей завершился для лиссабонской «Бенфики» первый матч противостояния с миланским «Интером» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Пропустив два мяча во второй половине встречи, «Бенфика» проиграла со счетом 0:2 и резко снизила свои шансы стать первой с 2004 года португальской команду в полуфинале Лиги чемпионов.

Как оказалось, «Бенфика» проиграла второй матч за четыре дня, ранее она уступила «Порту» в чемпионате Португалии. Любопытно, что до этого за весь сезон лиссабонские «орлы» уступили лишь в одном матче, а тут сразу два поражения за четыре дня.

Ответный матч состоится на следующей неделе.