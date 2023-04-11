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Лига чемпионов

«Интер» вовремя прервал неудачную серию: первая победа за семь матчей пришлась на гостевой четвертьфинал с «Бенфикой»

11 Апреля 2023 • 23:51 Комментировать
Бенфика
0:2
Интер Милан
окончен
«Интер» и «Бенфика» сыграли в плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/4 финала состоялся 11 апреля на стадионе «Эштадиу да Луж».
Протокол игры  
Бенфика0:2Интер Милан
  51'Барелла Николо (0:1)
  82'Лукаку Ромелу (0:2)
Влаходимос ОдиссеасЖилберто ЖуниорСилва Антониу  22'Родригес Фелипе IIГримальдо АлехандроШикинью ФранцискуФлорентину 64' (Нерес Давид ( 64') Мариу ЖоауСилва РафаЭурснес ФредрикРамуш Гонсалу
Запасные: Родригеш РафаэлГомеш АндреТенгстедт КасперСоареш СамуэлТоме ЖоауН'Дур ЧреГуэдеш ГонсалуСкьеллеруп АндреасМуса ПетарНевеш ЖоауЛукас VI
Онана АндреДармиан МаттеоАчерби ФранческоБастони Алессандро 90' (Де Врей Стефан ( 90') Дюмфрис Дензел 87' (Д'Амброзио Данило ( 87') Барелла НиколоБрозович Марсело  50'Мхитарян ГенрихДимарко Федерико 63' (Корреа Хоакин ( 63') Мартинес Лаутаро 63' (Лукаку Ромелу ( 63') Джеко Эдин  83' 63' (Госенс Робин ( 63')
Запасные: Карбони ВалентинБелланова РаульДзанотти МаттиаКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоХанданович Самир
11 апреля. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

У «Интера» шесть матчей не было побед (3 ничьи и 3 поражения), поэтому визит на «Эштадиу да Луж» пугал итальянских тиффози. Не могли помочь команде Шкриньяр и Чалханоглу, зато в центре поля образовалось мощное трио из Мхитаряна, Брозовича и Бареллы, а на острие атаки трудился дуэт Лаутаро – Джеко. В основе «Бенфики» выделялись экс-игрок «Локо» Жоау Мариу и Гонсалу Рамуш.

Чуть чаще мяч находился у хозяев, они более настырно вели себя в атаке, но чувствовался вайб первой игры. Никто не хотел рисковать. Цена ошибки велика. До слабенького опасного момента первыми дошли португальцы, а помог им в этом Димарко. После кросса Гримальдо именно Федерико скинул мяч на Рафу Силву. Португалец пробил в касание, но Онана выручил «Интер».

Следующий шанс создали как раз Мариу и Рамуш. Гонсалу собрал двух защитников и с дуги штрафной площади отдал правее, а Жоау с ходу пробил в дальний угол, немного не попав в створ. «Интер» без нервов отбивался, выглядел даже чуть активнее моментами, но остротой не баловал. Был плотный дальний удар Ачерби – защитник взял чуть выше перекладины. Первый тайм завершился нулями, а уже во второй половине встречи сверкнул Барелла.

Бастони вырезал классный кросс слева, Николо оторвался от опекунов и головой неотразимо пробил в угол. Влаходимос даже не дёрнулся – 0:1. «Бенфика» тут же взбудоражилась, провела пару атак и должна была счёт сравнивать. Мариу прострелил с фланга, Гримальдо толково пробить не смог, но отскок достался Рамушу. Удар Гонсалу накрыл Бастони, а затем ещё и пришлось выбивать мяч с «ленточки».

Натиска толково у «Бенфики» однако не получилось. «Интер» спокойно сдерживал давление, огрызался своими атаками – так Мхитарян забежал на пас Корреа, сместился к лицевой линии и пробил в ближний угол, но тут Влаходимос парировал без проблем. Правда, в концовке матча грек уже был бессилен. Жоау Мариу рукой прервал прострел Дюмфриса, Майкл Оливер посмотрел повтор и указал «точку». Свежий Ромелу Лукаку вызвался исполнять пенальти и пробил точно – 0:2.

Гостевую победу из Португалии увозит «Интер», прерывая наконец неудачную серию. Вовремя взбодрились футболисты Симоне Индзаги, поставив «Бенфику» в затруднительное положение.

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