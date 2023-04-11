Лукаку повторил достижение Широкова

В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов миланский «Интер» комфортно обыгрывает «Бенфику», второй мяч в этой игре забил Ромелу Лукаку - бельгийский нападающий реализовал одиннадцатиметровый удар. В прошлом раунде он забил «Порту» - и стал всего лишь четвертым игроком в истории Лиги чемпионов, который в одном сезоне турнира забил как «Бенфике», так и «Порту».

Любопытно, что первым это сделал не кто иной, как Роман Широков из питерского «Зенита», а затем повторили Роберто Фирмино и Садио Мане - оба в составе английского «Ливерпуля».

Сейчас «Интер» сражается с «Бенфикой» в четвертьфинале Лиги чемпионов, смотрите матч по ссылке.