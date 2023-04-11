Онана: Мы - «Интер», и не должны никого бояться

Камерунский голкипер «Интера» Андре Онана считает, что его команда не должна тушеваться перед каким бы то ни было соперником, добравшись аж до четвертьфинала Лиги чемпионов. По словам Онана, «Интер» уже показал свои исключительные качества, оставив позади такой клуб, как «Барселона».

- Мы должны быть смелыми, мы должны иметь достоинство, хотя нас ждет, конечно же, непростой соперник, мы должны хорошо защищаться. Я уверен в нашем потенциале, тем более, что это будет не решающий матч, будет еще игра в Милане. Мы - «Интер», мы готовы, - цитирует слова Онана fcinter1908.it.

В настоящий момент «Интер» сражается с «Бенфикой» в четвертьфинале Лиги чемпионов, следите за матчем по ссылке.