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Лига чемпионов

Маротта: «Нестабильность «Интера» проявляется только в чемпионате»

11 Апреля 2023 • 23:03 Комментировать
Бенфика
0:2
Интер Милан
окончен

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта считает, что в Лиге чемпионов команда смотрится гораздо лучше, чем в Серии А.

Прямо сейчас «нерадзурри» проводят выездной матч первого четвертьфинала Лиги чемпионов против «Бенфики». Перед началом встречи Маротта пообщался с журналистами: «Очень приятно быть здесь, мы не испытывали этого уже 12 лет. Настрой и правильное мышление – ключевые факторы в таких матчах, и незадолго до начала я увидел очень сосредоточенную команду. Наша нестабильность проявляется только в Серии А – в Лиге чемпионов всё иначе», – заявил в интервью Mediaset Маротта.

Следить за ходом поединка «Бенфика» – «Интер» поможет текстовая трансляция от LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Джузеппе Маротта
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