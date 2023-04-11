Гендиректор «Интера» Маротта: «Индзаги точно не уйдёт до конца сезона»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта снова ответил на вопрос о работе главного тренера Симоне Индзаги.

«Нерадзурри» уже добились цели в Лиге чемпионов, выйдя из «группы смерти» и добравшись до четвертьфинала, однако в чемпионате команда занимает лишь пятое место.

«Уход Индзаги до конца сезона? Этого точно не произойдёт. Дела в чемпионате обстоят не лучшим образом, но это не вина одного тренера. Мы успешны в Лиге чемпионов, нам нужна преемственность. Что касается Серии А, то нам необходимо исправить ситуацию в кратчайшие сроки и попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов», – заявил в интервью Sky Маротта.

Текстовая трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Интером» представлена на сайте LiveResult.