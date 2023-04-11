Президент «Бенфики» Руй Кошта: «Два подряд выхода в четвертьфинал – это не совпадение»

Президент «Бенфики» Руй Кошта поделился мыслями о противостоянии с миланским «Интером» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Очень горжусь тем, что «Бенфика» входит в восьмёрку лучших клубов Европы уже второй год подряд. Надеюсь, мы сможем пройти дальше, хоть это и будет трудно. Я провёл 12 лет в Италии, будучи игроком, и встречи с соперниками из Серии А – особенное чувство для меня. «Интер» – очень серьёзный оппонент, но наша цель – забраться как можно дальше в Лиге чемпионов. Два подряд выхода в четвертьфинал не могут быть просто совпадением», – цитирует журналист Альфредо Педулла известного экс-полузащитника.

Текстовая трансляция матча «Бенфика» – «Интер» будет представлена на портале LiveResult.