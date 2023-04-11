«Бенфика» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Лиссабоне проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Интером».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бенфика - Интер Милан
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Протокол игры
Влаходимос Одиссеас•Жилберто Жуниор•Силва Антониу•Родригес Фелипе II•Гримальдо Алехандро•Шикинью Франциску•Флорентину•Мариу Жоау•Силва Рафа•Эурснес Фредрик•Рамуш Гонсалу
Онана Андре•Дармиан Маттео•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Брозович Марсело•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико•Мартинес Лаутаро•Джеко Эдин
11 апреля. Стадион "Эштадиу да Луш".
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