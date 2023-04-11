Насри — о полуфинале ЛЧ в 2009 году: «Мы столкнулись с великим Криштиану Роналду»

Бывший футболист «Арсенала» Самир Насри вспомнил полуфинал Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» в 2009 году.

«Когда вы идёте на матч с мурашками по спине, вы чувствуете, что вас ждёт отличная игра. Но мы облажались. Мы облажались и столкнулись с великим Криштиану Роналду», — приводит слова экс-полузащитника сборной Франции издание Daily Mail. Также Самир рассказал, что впервые увидел настолько потрясающую атмосферу на стадионе «Эмирейтс».

Напомним, что в ответном полуфинале Лиги чемпионов в 2009 году «Арсенал» уступил со счётом 1:3, проиграв серию «Манчестер Юнайтед» с общим счётом 1:4. В лондонском матче Криштиану Роналду отметился дублем в ворота «канониров».