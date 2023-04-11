«Бенфика» и «Интер» объявили составы на первый четвертьфинал

Роджер Шмидт и Симоне Индзаги объявили составы на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Интером».

Состав «Бенфики»: Влаходимос, Жилберто, А. Силва, Родригес, Гримальдо, Шикинью, Флорентину, Мариу, Р. Силва, Эурснес, Рамуш.

Состав «Интера»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.

Напомним, что первая встреча пройдёт сегодня, 11 апреля, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток арбитра назначен на 22:00 по московскому времени.