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«Бенфика» и «Интер» объявили составы на первый четвертьфинал

11 Апреля 2023 • 20:59 Комментировать
Бенфика
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Интер Милан
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Через 0 ч. 45 мин.

Роджер Шмидт и Симоне Индзаги объявили составы на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Интером».

Состав «Бенфики»: Влаходимос, Жилберто, А. Силва, Родригес, Гримальдо, Шикинью, Флорентину, Мариу, Р. Силва, Эурснес, Рамуш.

Состав «Интера»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.

Напомним, что первая встреча пройдёт сегодня, 11 апреля, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток арбитра назначен на 22:00 по московскому времени.

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БЕНФИКА ИНТЕР МИЛАН
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